Skeletonster Bos slechts elfde bij eerste run op Spelen

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos is slecht begonnen aan de Olympische Spelen. De 32-jarige Edese zette in de eerste run in Cortina d'Ampezzo een tijd neer van 57,88 seconden en eindigde daarmee als elfde.

Bos was 0,66 seconden langzamer dan de Oostenrijkse Janine Flock, die met 57,22 voorlopig op de eerste plaats staat. De Duitse Susanne Kreher volgt met 57,24, voor de Britse Tabitha Stoecker met 57,40. Titelverdedigster Hannah Neise uit Duitsland klokte 57,45 en de Belgische Kim Meylemans, regerend Europees kampioene, 57,70. Daarmee staan zij voorlopig respectievelijk vijfde en zesde.

Met een opening van 4,94 begon Bos nog wel goed. De winnares van olympisch brons bij de Olympische Spelen van 2022 maakte daarna de nodige foutjes en verloor snelheid.

De tweede run begint om 17.48 uur. De derde en vierde run van het olympische skeletontoernooi zijn zaterdag.