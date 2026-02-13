ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Skeletonster Bos slechts elfde bij eerste run op Spelen

Sport
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 16:59
anp130226195 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos is slecht begonnen aan de Olympische Spelen. De 32-jarige Edese zette in de eerste run in Cortina d'Ampezzo een tijd neer van 57,88 seconden en eindigde daarmee als elfde.
Bos was 0,66 seconden langzamer dan de Oostenrijkse Janine Flock, die met 57,22 voorlopig op de eerste plaats staat. De Duitse Susanne Kreher volgt met 57,24, voor de Britse Tabitha Stoecker met 57,40. Titelverdedigster Hannah Neise uit Duitsland klokte 57,45 en de Belgische Kim Meylemans, regerend Europees kampioene, 57,70. Daarmee staan zij voorlopig respectievelijk vijfde en zesde.
Met een opening van 4,94 begon Bos nog wel goed. De winnares van olympisch brons bij de Olympische Spelen van 2022 maakte daarna de nodige foutjes en verloor snelheid.
De tweede run begint om 17.48 uur. De derde en vierde run van het olympische skeletontoernooi zijn zaterdag.
loading

POPULAIR NIEUWS

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

33733aacceec0d0551b2f7fef20ce4fa,7b182136

Fotoreportage: Deze beelden onthullen de gruwel in de Zwitserse dodenbar.

ANP-355075571

Nieuwe babbeltruc rond winkels kost slachtoffers honderden euro’s

Loading