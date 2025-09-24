Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

Het coronavirus steekt opnieuw de kop op in Europa en ook in Nederland neemt het aantal besmettingen weer toe. De boosdoener is dit keer de nieuwe subvariant Stratus, door wetenschappers XFG genoemd. Wat betekent dit voor jou, en hoe voorkom je dat je ziek wordt?

Sinds de start van de pandemie in 2020 doken er talloze varianten op van het coronavirus. Stratus is de nieuwste in de rij en wint terrein. Virussen veranderen voortdurend om te overleven, zodat ze medicijnen en opgebouwde immuniteit kunnen omzeilen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vertoont Stratus een “marginale extra immuunontwijking” vergeleken met eerdere varianten zoals Nimbus. Dat betekent dat het lichaam het virus net wat moeilijker kan bestrijden, vooral bij ongevaccineerden of mensen die nog niet besmet zijn geweest. Het goede nieuws: “Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzingen dat de nieuwe subvarianten ziekmakender zijn dan eerdere subvarianten.”

Keelpijn en heesheid

Hoewel Stratus niet gevaarlijker lijkt dan eerdere varianten, vallen nieuwe klachten op. Mogelijk veroorzaakt deze variant vaker heesheid, een schorre stem of keelpijn. Wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt nog, maar veel mensen melden dit als kenmerkend symptoom.

De kans op langdurige klachten, zoals long covid, is volgens experts aanzienlijk kleiner dan tijdens de eerste coronagolven.

Wat kun je doen om besmetting te voorkomen?

De adviezen zijn vertrouwd en lijken sterk op die bij griep. Houd afstand, was vaak en goed je handen, draag een mondkapje in drukke of slecht geventileerde ruimtes en zet thuis een raam open als je bezoek krijgt. Ook deurklinken en andere veelgebruikte voorwerpen schoonmaken helpt.

Het virus verspreidt zich via druppeltjes slijm en speeksel, vaak door hoesten of niezen. Geef je iemand met corona een hand en raak je daarna je neus of mond aan, dan kun je ook besmet raken.

Vaccins blijven effectief

Vaccins zijn niet specifiek aangepast aan Stratus, maar dat is volgens deskundigen ook niet nodig. “De vaccinaties zijn gebaseerd op de Omikronvariant en er wordt grondig onderzocht hoe goed ze werken, ook op veranderingen in het coronavirus”, zegt hoogleraar Chantal Rovers van het Radboudumc tegen het AD.

Volgens het RIVM gaat het om kleine veranderingen in het virus, waardoor de bestaande vaccins nog steeds bescherming bieden tegen ernstige ziekte en sterfte.

Wat als je besmet raakt?

Wie besmet is, houdt het best de eigen gezondheid goed in de gaten. Bij ernstige klachten, zoals benauwdheid, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Verder geldt: vermijd zoveel mogelijk contact met anderen, zeker met kwetsbare mensen. Vooral in de eerste vijf dagen na het ontstaan van klachten ben je besmettelijk.

Stratus vraagt om waakzaamheid, maar reden tot paniek is er zeker niet. Gewoon de basisregels volgen blijft de beste bescherming.