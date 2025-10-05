ECONOMIE
Schiphol houdt zondag opnieuw rekening met vertragingen

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 9:58
SCHIPHOL (ANP) - Schiphol houdt ook op zondag nog rekening met vertragingen als gevolg van de weersomstandigheden. Een nieuwe golf aan annuleringen wordt niet meer verwacht, nu het KNMI zondagochtend code geel voor het hele land heeft beëindigd.
"Het is nog steeds wat onstuimig", licht een woordvoerder van Schiphol toe. "Zo erg als zaterdag zal het niet zijn, maar er zullen zondag zeker nog vertragingen zijn."
Op Schiphol waren zaterdag veel vluchten geannuleerd. KLM, verreweg de grootste gebruiker van Schiphol, besloot zaterdag zelfs om uit voorzorg voor zondag ook vluchten uit het vluchtschema te halen. Dat ging om tien retourvluchten.
"Het lijkt erop dat het daar nu ook bij blijft. De passagiers van die vluchten hebben we allemaal al omgeboekt", liet een woordvoerster van KLM zondagochtend weten.
