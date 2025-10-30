Zelensky meldt Russische aanvallen met 700 raketten en drones

KYIV (ANP) - Rusland heeft volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ruim 650 drones en vijftig raketten ingezet voor aanvallen op het land. Het gaat ook om ballistische en aeroballistische raketten, die zeer grote afstanden kunnen afleggen. Die laatste categorie wordt gelanceerd vanuit een vliegtuig.

"Vele zijn neergehaald, maar er zijn helaas ook treffers geweest", schrijft de Oekraïense president op X. Volgens hem zijn "gewone woongebouwen" getroffen in Zaporizja, met twee doden en tientallen gewonden tot gevolg.

De president meldt aanvallen op doelen in tien regio's. Volgens hem zijn tal van burgerdoelen getroffen, waaronder stroom- en watervoorzieningen. "Rusland zet zijn terroristische oorlog tegen het leven zelf voort en het is cruciaal dat iedere walgelijke aanval op burgers als een boemerang naar Rusland terugkeert door sancties en echte druk." Hij herhaalt daarmee zijn roep om maatregelen tegen de Russische olie- en gasindustrie en het financiële systeem.