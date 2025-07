Duitse coalitiepartners ruziën over benoeming rechters

BERLIJN (ANP/DPA) - De benoeming van een aantal rechters van het Duitse Constitutionele Hof is uitgesteld, nadat er ruzie was ontstaan binnen de coalitie. Het christendemocratische blok van bondskanselier Friedrich Merz trok een paar uur voor de stemming in het parlement de steun in voor een kandidaat die was aangedragen door coalitiegenoot SPD.

De kandidaat-rechter, professor Frauke Brosius-Gersdorf, is controversieel onder conservatieve parlementariërs omdat ze te liberaal zou denken over het thema abortus. Ook heeft ze zich tijdens de coronapandemie uitgesproken voor verplichte vaccinaties.

Ondanks het verzet binnen de CDU/CSU leek haar benoeming zeker doordat Merz zich achter Brosius-Gersdorf had geschaard. Ze heeft de steun van twee derde van de Bondsdag nodig om benoemd te worden. Daar komt ze zonder de steun van de christendemocraten niet in de buurt.

De benoeming van rechters verloopt in Duitsland meestal zonder gedoe. Het is gebruikelijk dat partijen er met consensus uit komen.