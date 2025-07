RIVM en inspectie zetten vraagtekens bij onderzoek Chemours

BILTHOVEN (ANP) - Het RIVM kan niet vaststellen of de conclusies kloppen die Chemours trekt op basis van onderzoek naar de gezondheidsrisico's van zijn luchtuitstoot. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) had het rijksinstituut gevraagd om het rapport dat Chemours in april publiceerde, te verifiëren. Volgens het RIVM kan "de juistheid van de resultaten niet getoetst worden", onder meer omdat niet duidelijk is welke data zijn gebruikt.

Het chemiebedrijf uit Dordrecht zegt vooraf expliciet te hebben gevraagd om overleg met de betrokken instanties over de onderzoeksopzet. "We vinden het dan ook teleurstellend dat inhoudelijke opmerkingen nu pas, na publicatie, worden gedeeld."

In opdracht van Chemours onderzocht adviesbureau Witteveen+Bos wat de impact op de omgeving is van acht stoffen, die deels onder PFAS vallen. Het bureau concludeerde "op basis van de emissiegegevens en toetsingswaarden" dat de uitstoot van deze stoffen in de lucht "geen verhoogde gezondheidsrisico's oplevert".