Duitse compensatie voor Poolse slachtoffers van nazibezetting

WARSCHAU (ANP/DPA/AFP) - Duitsland komt met een compensatie voor de nog levende Poolse slachtoffers van de nazibezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat de ongeveer 40.000 Polen krijgen, is niet bekendgemaakt.

Bondskanselier Olaf Scholz deed de belofte tijdens een persconferentie met de Poolse premier Donald Tusk in Warschau. "Duitsland is zich bewust van de ernst van zijn schuld, van zijn verantwoordelijkheid voor de miljoenen slachtoffers van de Duitse bezetting en van de missie die daaruit voortvloeit", verklaarde hij, na een overleg met Tusk dat ook over onder meer defensie en illegale immigratie ging.

Scholz zei niet wanneer de compensatie wordt uitgekeerd. Tusk sprak van een kwestie van maanden en een stap in de goede richting. "Er is geen bedrag dat kan compenseren voor wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog", zei hij. De premier zei dat de beloofde hulp kan bijdragen aan een betere relatie tussen Polen en Duitsland.

De regeringen van Duitsland en Polen voerden dinsdag voor het eerst overleg sinds november 2018. De relatie is verbeterd sinds het aantreden van de pro-Europese regering onder Tusk. Duitsland werd door de vorige regering regelmatig neergezet als een vijandige macht. Die regering eiste bovendien 1300 miljard euro aan herstelbetalingen. Duitsland wees het verzoek af en verklaarde dat het de kwestie van herstelbetalingen als afgesloten beschouwt. Tusk erkende dinsdag dat de kwestie van herstelbetalingen formeel en juridisch is afgesloten.