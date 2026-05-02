Duitse defensieminister: troepenterugtrekking VS was te voorzien

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius zegt dat de Amerikaanse troepenterugtrekking "te voorzien" was. Volgens hem is Duitsland op de goede weg om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen veiligheid.

De Verenigde Staten kondigden vrijdagavond aan 5000 militairen uit Duitsland te halen. Dat nieuws kwam na een week waarin de Amerikaanse president Donald Trump openlijk ruziede met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Trump was boos omdat Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog in Iran.

Maar volgens Pistorius was het al langer duidelijk dat Europa, en dus ook Duitsland, meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de verdediging van het continent. Hij stelt dat Duitsland goed bezig is met onder meer de groei van de krijgsmacht en de aanschaf van nieuw materieel.

De defensieminister benadrukt wel dat de militaire samenwerking met de Amerikanen doorgaat. Volgens hem zijn er momenteel bijna 40.000 Amerikanen in Duitsland gestationeerd.