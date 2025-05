Duitse defensieminister wil fors meer geld

BERLIJN (ANP/RTR) - De nieuwe Duitse regering moet nog dit jaar veel meer uitgeven aan defensie, vindt defensieminister Boris Pistorius volgens ingewijden. Hij zou zijn begroting willen opschroeven van ongeveer 52 naar meer dan 60 miljard euro.

Duitsland, dat net als veel andere Europese landen decennialang bezuinigde op defensie, wil zich inmiddels snel herbewapenen. Daarvoor laat het vanouds zuinige Berlijn inmiddels zelfs de strakke begrotingsregels vieren.

Pistorius wil de net aangetreden regering zover krijgen het budget al dit jaar te verhogen tot zo'n 63 miljard euro, zegt een bron tegen persbureau Reuters. NAVO-landen staan onder druk om meer uit te geven aan defensie, om het nieuwe NAVO-streefdoel te halen dat in de maak is. Daarover willen ze het op de top volgende maand in Den Haag eens worden.

De populaire Pistorius is de enige zittende minister die zijn post met de komst van de nieuwe regering behoudt.