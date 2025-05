Wereld Natuur Fonds: wolf op Veluwe doden is nu niet de oplossing

ZEIST (ANP) - Het Wereld Natuur Fonds vindt het een te zware maatregel om de wolf dood te schieten die onlangs in Nationaal Park De Hoge Veluwe een hardloopster beet. De organisatie wijst erop dat er andere mogelijkheden zijn, zoals het dier voorzien van een zender.

"Als een wolf langere tijd te dicht bij mensen komt, zoals hier gebeurd lijkt te zijn, moet er meteen worden ingegrepen. Bijvoorbeeld door het dier af te schrikken of een zender aan te brengen. Zo kunnen we zeker weten welke wolf welk gedrag laat zien", aldus Femke Hilderink (WWF-NL). "Het doden van de wolf is daarom een te zware maatregel, zeker omdat dit incident waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden."

Hilderink noemt het incident ernstig. "We vinden dat er snel ingegrepen moet worden bij wolven die ongewenst of gevaarlijk gedrag laten zien. Dat kan bijvoorbeeld door het dier af te schrikken of, in uitzonderlijke gevallen, te doden."

WWF-NL pleit voor de komst van landelijke wolventeams met dierenartsen en andere specialisten. "Met betere monitoring, duidelijke afspraken en goede afschrikkingsmaatregelen kunnen we sneller reageren op wolven die echt problemen veroorzaken." Als een wolf die voor problemen zorgt een zendertje krijgt, is bij een volgend incident te zien waar hij zich ophield. "Nu weet je niet welke wolf het is", aldus de Nederlandse tak van het Wereld Natuur Fonds.