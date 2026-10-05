Duitse diensten verwachten gewapende aanvallen op Oekraïne-hulp

BERLIJN (ANP) - Rusland wil de militaire hulp die Oekraïnes bondgenoten leveren de komende tijd ook met geweld dwarsbomen, verwacht de Duitse buitenlandse inlichtingendienst. Duitsland loopt volgens BND-hoofd Martin Jäger "gevaar om in een gewelddadig conflict met Rusland terecht te komen".

De Duitse inlichtingendiensten praatten maandagochtend het parlement bij over de dreiging van Rusland. Het Kremlin is volgens Jäger het punt voorbij om nog straffeloos te kunnen stoppen met de oorlog in Oekraïne en kiest de vlucht naar voren. De BND-baas verwacht verdere intimidatie en "vermoedelijk" meer gescherm met kernwapens. Voor een grote aanval op de NAVO ziet hij geen aanwijzingen, maar een kleine actie onder "valse vlag" of met bijvoorbeeld "groene mannetjes" tegen pakweg de Baltische NAVO-landen sluit hij niet uit. Rusland gebruikte zulke militairen zonder herkenningstekens eerder om delen van Oekraïne over te nemen zonder daarvoor meteen de verantwoordelijkheid te moeten dragen.

Bij de mislukte droneaanval van augustus op het vliegveld van Leipzig, waar veel wapentuig voor Oekraïne wordt overgeslagen, blijft het volgens Jäger niet. "Rusland tracht de westerse productie en levering van wapens en verdedigingsmiddelen waar mogelijk te verhinderen", stelt hij. "Ook kinetisch, ook bij ons." Militairen onderscheiden 'kinetische' aanvallen, met fysieke wapens, van bijvoorbeeld cyberaanvallen. Ook Nederland telt defensiebedrijven die voor Oekraïne produceren en belangrijke logistieke schakels voor de aanvoer naar dat land.

Oekraïne gaat een gevaarlijke winter tegemoet, zei Jäger. Hij rekent op "aanvallen met een hardheid en bruutheid, die we tot dusver niet algemeen hebben gezien".