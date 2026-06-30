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Duitse inlichtingendienst: aantal extremisten neemt toe

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 11:52
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BERLIJN (ANP) - Het aantal extremisten in Duitsland neemt toe. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst (BfV). De stijging wordt vooral verklaard door het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD.
Rechtsextremisme blijft "de grootste bedreiging voor de vrije democratische orde", schrijft minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt in het rapport. De inlichtingendienst schat dat er vorig jaar bijna 59.000 mensen tot de categorie "potentiële rechtsextremisten" behoorden. Dat is ruim 8000 meer dan het jaar ervoor.
AfD wordt al jaren in de gaten gehouden door de BfV, die de partij als rechtsextremistisch heeft bestempeld. In het rapport gaat het ook over de gerichte beïnvloeding van jongeren. Volgens Dobrindt wordt zo gewerkt aan "de radicalisering van de volgende generatie".
Ook het aantal extreemlinkse extremisten neemt toe. Volgens de inlichtingendienst vielen vorig jaar ruim 42.000 mensen onder die categorie, een stijging van meer dan 4000.
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