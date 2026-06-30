Rode Kruis blij met opvang Pekela, maar wil structurele oplossing

TER APEL (ANP) - Het Rode Kruis vindt het "heel fijn" dat de gemeente Pekela de komende drie maanden nachtopvang verzorgt voor mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het scheelt "constante op- en afbouw" voor de hulporganisatie. Tot nu toe werden nachtopvanglocaties telkens voor slechts enkele dagen ingericht.

Voor de asielzoekers blijft "de situatie van het heen-en-weer-gesleep" echter hetzelfde, merkt het Rode Kruis op. De hulporganisatie noemt het "onbegrijpelijk en mensonterend" dat er nog geen structurele oplossing is gevonden voor het overvolle Ter Apel. "Mensen verdienen rust als ze in Nederland aankomen, niet deze onzekerheid."

Sinds 20 mei worden groepen asielzoekers uit Ter Apel bijna elke nacht per bus elders ondergebracht. Voor hen is 's nachts geen plek in het aanmeldcentrum, dat ruimte biedt aan maximaal 2000 mensen. Momenteel kunnen zij terecht in een nachtopvang in Zwolle. Daar sliepen afgelopen nacht 84 mensen.