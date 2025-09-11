ECONOMIE
Duitse kritiek op weren Israëlische dirigent door festival Gent

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 13:33
BERLIJN (ANP/BELGA) - De Duitse regeringscommissaris voor antisemitisme veroordeelt het besluit van het Gent Festival van Vlaanderen om een Israëlische dirigent te weren. Het optreden van het Münchner Philharmoniker gaat niet door wegens "onvoldoende duidelijkheid over de houding van de dirigent tegenover het genocidaire regime in Tel Aviv", aldus de organisatie.
Het Duitse orkest zou op 18 september optreden onder leiding van de toekomstige chef-dirigent Lahav Shani, die nu ook werkt voor het Israëlisch Filharmonisch Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
De Duitse regeringscommissaris Felix Klein wijst erop dat het antisemitisch is om joden verantwoordelijk te houden voor daden van de staat Israël. Volgens hem zou er internationaal een storm van protest ontstaan als hetzelfde zou gebeuren met een Indiase, Iraanse of Turkse dirigent. Klein stelt dat "belangrijk is om zich met alle kracht te verzetten tegen dit antisemitisme van de festivalorganisatie".
