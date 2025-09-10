Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

als wereldmacht naast de Verenigde Staten geven. Bilaterale topontmoetingen, zoals die onlangs tussen Donald Trump en Poetin in Anchorage, bieden een symbolische erkenning van die ambitie – zoals de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov niet zo subtiel benadrukte door in Alaska te verschijnen in een CCCP (U.S.S.R.)-sweatshirt. Vladimir Poetin , zo is ons sinds het begin van de oorlog in Oekraïne verteld , heeft doelstellingen die veel verder reiken dan alleen territorium: hij wil de internationale orde van na de Koude Oorlog op zijn kop zetten, de Sovjet-invloedssfeer herstellen en Rusland weer zijn rechtmatige positiet naast de Verenigde Staten geven. Bilaterale topontmoetingen, zoals die onlangs tussen Donald Trump en Poetin in Anchorage, bieden een symbolische erkenning van die ambitie – zoals de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov niet zo subtiel benadrukte door in Alaska te verschijnen in een CCCP (U.S.S.R.)-sweatshirt.

Maar topontmoetingen en sweatshirts maken Rusland nog geen supermacht. Alleen een geloofwaardige machtsvertoon kan dat doen. De oorlog in Oekraïne moest daarvoor zorgen, maar is in plaats daarvan een slowmotiondemonstratie geworden van het verval van Rusland – minder een katalysator voor nationale heropleving dan een casestudy in nationale zelfvernietiging.

Moskou heeft aanzienlijke middelen, mankracht en politieke wil ingezet voor de invasie van het buurland. In puur militaire termen is het erin geslaagd niet te verliezen en lijkt het zelfs op weg naar een soort slijtageoverwinning in de Donbas. Maar zelfs als het zijn territoriale winst consolideert en Oekraïne buiten de NAVO houdt, zal Rusland slechts een pyrrusoverwinning hebben behaald, waarbij het zijn toekomst heeft verpand voor een paar gebombardeerde vierkante kilometers. Met andere woorden, Rusland verliest in feite de oorlog in Oekraïne – niet van Oekraïne, maar van alle andere landen.

In vrijwel elk waarschijnlijk scenario voor het einde van de oorlog zal Oekraïne een vijandige, door het Westen bewapende buur blijven – een permanente wond aan de westelijke flank van Rusland. Europa zal het embargo op Russische goederen handhaven en zijn energietoekomst zonder het Russische Gazprom opbouwen. Het Russische leger, dat zich redelijk aanpasbaar heeft getoond aan de moderne oorlogsvoering, zal niettemin worden ontdaan van zijn uitrusting, beroofd van zijn beste kaders en afhankelijk worden van buitenlandse leveranciers. Het zal jaren en vele miljarden dollars kosten om het weer op te bouwen. Tegen die tijd zal Ruslands vermeende meesterschap in moderne drone-oorlogsvoering waarschijnlijk achterhaald zijn.

Terwijl Rusland geobsedeerd is door Oekraïne, glippen zijn vroegere vrienden en klanten stilletjes weg. In Afrika worstelen de erfgenamen van Wagner om hun franchises bij elkaar te houden , en China en de Golfstaten kopen invloed op met hun veel diepere zakken. In het Midden-Oosten lijkt de oude claim van Moskou dat het een onmisbare bemiddelaar is, volkomen hol.

Nergens is dit duidelijker dan in Syrië. Moskou vierde ooit zijn betrokkenheid bij de burgeroorlog in dat land als onderdeel van een “Russische heropleving” die het land weer tot de rangen van de grootmachten zou brengen en zou aantonen dat het invloed kon uitoefenen en Washington in het Midden-Oosten kon overtroeven. Nu is Syrië een symbool geworden van overbelasting. Het regime van Bashar al-Assad, waarvan Poetin ooit zei dat het voortbestaan ervan van existentieel belang was voor Rusland, verdween zonder dat Moskou daar veel aandacht aan schonk, waardoor Turkije, Israël, de Golfstaten en de Verenigde Staten de invloed in het land dat het ooit regeerde onderling konden verdelen.

De enige plaats waar Rusland effectief invloed heeft uitgeoefend, is Europa, waar de NAVO is uitgebreid met Finland en Zweden en waar staten hun militaire uitgaven hebben verhoogd, dankzij de Russische oorlogszuchtigheid. Poetin lijkt een vreemde geopolitieke deal te hebben gesloten: Moskou offert zijn demografisch schaarse jonge mannen in de Donbas op, zodat de Europeanen eindelijk luchtverdedigingssystemen zullen kopen.

In eigen land lijkt de oorlogseconomie van Rusland een parodie op de Sovjetstagnatie, precies waar Poetin in de beginjaren van zijn presidentschap voor waarschuwde. Fabrieken produceren granaten en raketten, terwijl de rest van de wereld investeert in kunstmatige intelligentie, groene technologie en microchips. Het Kremlin is erin geslaagd een vestingeconomie op te bouwen, maar dan wel een die meer tegen de toekomst is gewapend dan tegen de vijand. Dit zou grappig zijn als het niet zo tragisch was voor de vooruitzichten van Rusland: een oliestaat die midden in een technologische revolutie nog meer inzet op olie en artillerie. Het Kremlin zegt dat het een oorlog van het lot voert, maar in werkelijkheid mist het de 21e eeuw.