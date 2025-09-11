ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Terugroepactie: Kettlebell van Action licht radioactief

Samenleving
door Redactie
donderdag, 11 september 2025 om 13:31
anp110925119 1
Kettlebells die bij de Action verkocht zijn, zijn mogelijk licht radioactief. Dit meldt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De kettlebells kunnen worden teruggebracht naar de winkel.
Het gaat alleen om kettlebells van 10 kilogram die in de kleuren roze, blauw en grijs zijn verkocht tussen 28 juli en 8 augustus.
Terugroepactie
Volgens de ANVS zijn de gezondheidsrisico's zeer beperkt. Zo zitten niet in alle kettlebells radioactieve stoffen en verschilt de hoeveelheid per kettlebell. "De straling die hierdoor wordt afgegeven is zelfs bij de kettlebell met de grootste gemeten hoeveelheid radioactieve stoffen nog steeds zeer gering. Als je zo'n kettlebell een uur lang op schoot houdt, is de hoeveelheid straling vergelijkbaar met een vlucht van Schiphol naar Brussel. Dit is een ongevaarlijke hoeveelheid."
In de kettlebells zit zand waarin van nature voorkomende radioactieve stoffen kunnen zitten, zo legt de ANVS verder uit. Er zijn wettelijke grenzen gesteld aan hoeveel radioactiviteit is toegestaan in producten voor consumenten en bij sommige van de verkochte kettlebells is die grens overschreden.
De terugroepactie is dan ook uit voorzorg, zo wordt gemeld.

Lees ook

RIVM: mogelijk honderden hepatitis A besmettingen door blauwe bessen van AHRIVM: mogelijk honderden hepatitis A besmettingen door blauwe bessen van AH
Tien zieke mensen melden zich bij AH na eten blauwe bessenTien zieke mensen melden zich bij AH na eten blauwe bessen
Action-opzetborstel (€0,31) verslaat peperdure Oral-B (€7,00): 'Niet te geloven'Action-opzetborstel (€0,31) verslaat peperdure Oral-B (€7,00): 'Niet te geloven'
Action koopt voordeliger in China door handelsoorlogAction koopt voordeliger in China door handelsoorlog
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

225017384_m

Deze ‘slaapschakelaar’ bouwt spieren op, verbrandt vet en houdt je brein scherp

IMG_2442

5 trucs om slimmer te lijken dan je bent

ANP-535174970

Trump voert verhit telefoongesprek met Netanyahu over aanval op Qatar

55518445_m

Eén aminozuur weglaten verlengde levensduur muizen met 33 procent

anp100925153 1

VS na drones in Polen: we verdedigen elke centimeter NAVO-gebied

Loading