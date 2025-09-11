Terugroepactie: Kettlebell van Action licht radioactief

Kettlebells die bij de Action verkocht zijn, zijn mogelijk licht radioactief. Dit meldt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De kettlebells kunnen worden teruggebracht naar de winkel.

Het gaat alleen om kettlebells van 10 kilogram die in de kleuren roze, blauw en grijs zijn verkocht tussen 28 juli en 8 augustus.

Terugroepactie

Volgens de ANVS zijn de gezondheidsrisico's zeer beperkt. Zo zitten niet in alle kettlebells radioactieve stoffen en verschilt de hoeveelheid per kettlebell. "De straling die hierdoor wordt afgegeven is zelfs bij de kettlebell met de grootste gemeten hoeveelheid radioactieve stoffen nog steeds zeer gering. Als je zo'n kettlebell een uur lang op schoot houdt, is de hoeveelheid straling vergelijkbaar met een vlucht van Schiphol naar Brussel. Dit is een ongevaarlijke hoeveelheid."

In de kettlebells zit zand waarin van nature voorkomende radioactieve stoffen kunnen zitten, zo legt de ANVS verder uit. Er zijn wettelijke grenzen gesteld aan hoeveel radioactiviteit is toegestaan in producten voor consumenten en bij sommige van de verkochte kettlebells is die grens overschreden.

De terugroepactie is dan ook uit voorzorg, zo wordt gemeld.