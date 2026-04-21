Duitse minister: opschorten associatieverdrag Israël ongepast

LUXEMBURG (ANP) - Het opschorten van het EU-associatieverdrag met Israël is "ongepast", vindt de Duitse minister Johann Wadephul van Buitenlandse Zaken. Wel is het noodzakelijk om "cruciale kwesties" met Israël te bespreken, zoals de invoering van de doodstraf. Dat zei Wadephul in Luxemburg, waar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken dinsdag onder meer de situatie in het Midden-Oosten bespreken.

Spanje, Ierland en Slovenië stellen de ministers voor om het associatieverdrag geheel of deels op te schorten. Bij gedeeltelijke opschorting gaat het om het handelsdeel van het verdrag. Duitsland wil geen van beide en pleit voor een "kritische, constructieve dialoog met Israël", benadrukte Wadephul.

"We hebben onze kritiek op de invoering van de doodstraf geuit en we hebben van tevoren gewaarschuwd tegen deze stap", zei de Duitse minister dinsdag.