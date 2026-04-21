Duitse minister: opschorten associatieverdrag Israël ongepast

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 13:35
LUXEMBURG (ANP) - Het opschorten van het EU-associatieverdrag met Israël is "ongepast", vindt de Duitse minister Johann Wadephul van Buitenlandse Zaken. Wel is het noodzakelijk om "cruciale kwesties" met Israël te bespreken, zoals de invoering van de doodstraf. Dat zei Wadephul in Luxemburg, waar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken dinsdag onder meer de situatie in het Midden-Oosten bespreken.
Spanje, Ierland en Slovenië stellen de ministers voor om het associatieverdrag geheel of deels op te schorten. Bij gedeeltelijke opschorting gaat het om het handelsdeel van het verdrag. Duitsland wil geen van beide en pleit voor een "kritische, constructieve dialoog met Israël", benadrukte Wadephul.
"We hebben onze kritiek op de invoering van de doodstraf geuit en we hebben van tevoren gewaarschuwd tegen deze stap", zei de Duitse minister dinsdag.
104610393_m

Poetin heeft Rusland bijna gesloopt

om geen strafrechtelijk onderzoek naar belastingdienst1610024502

Belastingdienst zegt ING vaarwel, krijgt op 1 mei nieuw rekeningnummer: ‘Let extra goed op’

gandr-collage (1)

Die ene indicator, waarvan Warren Buffett waarschuwde dat hij nooit boven de 200 mocht staan, staat nu op 232.

144488216_m

Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

generated-image (4)

Kerosinetekort: 10 tips om je zomervakantie te redden.

generated-image (2)

Iran pokert ('doet-ie het wel of doet-ie het niet) Trump blaast en krijst. Maar wat gaat er echt gebeuren? 3 scenario's

