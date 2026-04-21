Zo'n zeventig demonstranten proberen asielwetten tegen te houden

DEN HAAG (ANP) - Zo'n zeventig betogers hebben buiten voor de Eerste Kamer in Den Haag geprobeerd senatoren te overtuigen tegen de asielwetten te stemmen. "Senatoren, laat je horen", riepen ze, gevolgd door "uitvoering niet effectief" en "voor niemand biedt dit perspectief".

Ze hielden borden omhoog met teksten van instanties die zich kritisch hebben geuit over de wetten, zoals de Raad van State en de Inspectie Justitie en Veiligheid. "Haaks op menselijke waardigheid", "Strafbaarstelling niet bewezen effectief, integendeel" en de wetten zouden "Onwerkbaar en onuitvoerbaar" zijn. Meerdere mensen hielden een bord omhoog met "Geen mens is illegaal".

Frank Candel, bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland, die ook aanwezig is in Den Haag, is teleurgesteld in het politiceren van het asielbeleid. "Dat is het al jaren, maar als je denkt dat het niet erger kan, gaat er nog een schep bovenop. Terwijl er hele erge punten in zitten." Daarmee doelt hij onder meer op het strafbaar maken van illegaal verblijf in Nederland.