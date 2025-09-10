ECONOMIE
Duitse minister stelt dat drones op Polen gericht waren

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 14:26
BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius meent dat de drones die het Poolse luchtruim binnenvlogen doelbewust koers zetten naar Polen. Ze waren niet gericht op Oekraïne. Als dat zo was, hadden ze die route niet gevolgd, aldus de bewindsman.
Hij gelooft niet dat het incident kwam door storing of defecten van 'verdwaalde' projectielen. Belarus meldde te zijn opgetreden tegen wat Minsk verdwaalde projectielen noemt tijdens Russische aanvallen op Oekraïne.
De Russische zaakgelastigde in Warschau stelt dat Polen geen bewijs levert voor zijn beschuldigingen aan het adres van Rusland en dat de drones vanuit het Oekraïense luchtruim Polen zijn binnengekomen.
