Duitse muziekproducent Jack White op 85-jarige leeftijd overleden

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse muziekproducent en oud-voetballer Jack White is op 85-jarige leeftijd overleden in Berlijn. Dat meldt het Duitse persbureau dpa. Het is nog niet duidelijk waaraan de muziekproducent is overleden. De politie is een onderzoek gestart.

Na een korte voetbalcarrière, waaronder een seizoen bij PSV, richtte White zich op muziek. White produceerde in 1984 de nummer 1-hit When the Rain Begins to Fall van Pia Zadora en Jermaine Jackson. Ook was hij verantwoordelijk voor wereldwijde hits van Laura Branigan zoals Gloria, How Am I Supposed To Live Without You en Self Control. White schreef en produceerde meer dan duizend nummers voor uiteenlopende artiesten, van schlager-iconen Roberto Blanco en Tony Marshall tot David Hasselhoff.

White en zijn vrouw Rafaella, 44 jaar jonger dan hij, waren sinds 2015 getrouwd. Het was het vierde huwelijk voor White. De muziekproducent werd in 2023 voor de zevende keer vader.