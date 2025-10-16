ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kallas: eind 2027 moet EU werkende dronemuur hebben

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 15:17
anp161025133 1
BRUSSEL (ANP) - De EU moet tegen eind 2027 over functionele verdedigingssystemen tegen drones beschikken, vindt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Dat zal "uiteraard in nauwe samenwerking met de NAVO gebeuren", voegde ze er donderdag op een persconferentie aan toe. "Drones zijn nu al bezig oorlogsvoering opnieuw te definiëren. Het hebben van droneafweer is voor niemand meer optioneel", zei Kallas.
De Europese Commissie vindt dat iedere lidstaat moet investeren in systemen en capaciteiten om drones te bestrijden. Dat moeten de EU-landen gezamenlijk doen om betere en snellere resultaten te boeken, zei Kallas.
"Het werk is al begonnen", zei ze. Ze noemde daarbij Nederland dat samen met Letland koploper is van de Drones Coalition. Dit samenwerkingsverband is deze week bijeengekomen.
De EU moet gebruikmaken van de expertise en ervaring van Oekraïne op het slagveld, zei Kallas. De EU gaat begin volgend jaar een dronealliantie met dat land aan.
loading

POPULAIR NIEUWS

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

shutterstock_2416957973

De perfecte friet maak je zo (het zit hem allemaal in zetmeel)

jasperart 2023 05 14 100534 1 upscaled

Een narcist is een emmer met gaten

anp151025149 1

BBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbieden

Loading