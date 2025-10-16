Kallas: eind 2027 moet EU werkende dronemuur hebben

BRUSSEL (ANP) - De EU moet tegen eind 2027 over functionele verdedigingssystemen tegen drones beschikken, vindt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Dat zal "uiteraard in nauwe samenwerking met de NAVO gebeuren", voegde ze er donderdag op een persconferentie aan toe. "Drones zijn nu al bezig oorlogsvoering opnieuw te definiëren. Het hebben van droneafweer is voor niemand meer optioneel", zei Kallas.

De Europese Commissie vindt dat iedere lidstaat moet investeren in systemen en capaciteiten om drones te bestrijden. Dat moeten de EU-landen gezamenlijk doen om betere en snellere resultaten te boeken, zei Kallas.

"Het werk is al begonnen", zei ze. Ze noemde daarbij Nederland dat samen met Letland koploper is van de Drones Coalition. Dit samenwerkingsverband is deze week bijeengekomen.

De EU moet gebruikmaken van de expertise en ervaring van Oekraïne op het slagveld, zei Kallas. De EU gaat begin volgend jaar een dronealliantie met dat land aan.