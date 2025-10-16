Noodopvang voor asielzoekers in Biddinghuizen over een week open

BIDDINGHUIZEN (ANP) - De opbouw van de winteropvanglocatie op het evenemententerrein in Biddinghuizen is over een week klaar. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt daar vanaf het einde van die week mensen op te vangen. Zij zullen vanuit het volle aanmeldcentrum in Ter Apel en vanuit andere locaties in het land komen.

In Flevoland komen voor het vierde jaar op rij 1250 bedden tot eind maart.

Alle asielzoekers die over land Nederland binnenkomen, moeten zich in Ter Apel melden. In de nacht van woensdag op donderdag waren daar 2064 mensen, opnieuw meer dan het afgesproken maximum van 2000. Inmiddels moet het COA daarom 850.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde.

Vanuit dat centrum moeten mensen doorstromen naar opvanglocaties in het land, maar die zitten allemaal nagenoeg vol. Daar is onder meer geen uitstroom omdat asielprocedures heel lang duren door achterstanden en statushouders lang wachten op een huis. Door het gebruik van tijdelijke (crisis)noodlocaties sluiten plekken en moeten mensen verplaatsen.