Duitse onderzoekers tonen gevonden wapens in woning RAF-lid

BERLIJN (ANP) - Duitse onderzoekers hebben foto's gedeeld van wapens die zijn gevonden in de Berlijnse woning van Daniela Klette, een voormalig lid van de extreemlinkse terreurgroep Rote Armee Fraktion (RAF). Bij de huiszoeking zijn enkele duizenden bewijsstukken in beslag genomen, melden de politie en openbaar aanklagers.

Onderzoekers vonden in de woning onder meer een Pools aanvalsgeweer, een Tsjechisch machinegeweer en een nepbazooka. Ook troffen ze 240.000 euro aan contant geld en ruim 1 kilo goud aan. Op de foto's zijn ook andere bewijsstukken zoals pruiken te zien. De beelden worden gedeeld in de hoop dat nieuwe informatie binnenkomt die leidt tot de arrestatie van de twee voortvluchtige medeverdachten.

Klette wordt samen met Ernst-Volker Staub en Burkhard Garweg verdacht van pogingen tot moord en gewapende overvallen tussen 1999 en 2016. Ze zouden ongeveer 2,7 miljoen euro hebben buitgemaakt. De Duitsers behoren tot de zogenoemde derde generatie van de RAF, die in 1998 verklaarde zichzelf te hebben ontbonden. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor meer dan dertig moorden.

De inmiddels 65-jarige Klette werd eind februari opgepakt in haar appartement in Berlijn, enkele weken na een uitzending van de Duitse versie van Opsporing Verzocht. De vrouw woonde daar onder een valse naam. De politie en openbaar aanklagers hebben donderdag opnieuw foto's van Staub en Garweg gedeeld. Er is een beloning van minimaal 150.000 euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot een veroordeling van de daders.