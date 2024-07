Fietsen gestolen bij wielerploeg TotalEnergies in Tour

AURILLAC (ANP) - De Franse wielerploeg TotalEnergies heeft in de Tour de France in de nacht van woensdag op donderdag bezoek gehad van dieven. Dat melden meerdere Franse media. Uit een vrachtwagen van de ploeg zijn elf fietsen ontvreemd. Ook werd gereedschap meegenomen. De ploeg schat de totale waarde van de gestolen spullen op 150.000 euro.

"Het hoort erbij. Het is een beetje vervelend, maar het heeft geen invloed op de renners", was de nonchalante reactie van teammanager Jean-René Bernaudeau bij de zender RMC Sport . "We hebben gelukkig genoeg voorraad."