Duitse paddenstoelen weer veilig te eten, 39 jaar na Tsjernobyl

SALZGITTER (ANP/DPA) - Bijna veertig jaar na de kernramp van Tsjernobyl in Oekraïne zijn wilde paddenstoelen in heel Duitsland weer nagenoeg probleemloos te eten, meldt het federaal bureau voor stralingsbescherming (BfS) vrijdag. De paddenstoelen dienen dan wel in normale hoeveelheden te worden geconsumeerd.

Volgens het BfS is het nog steeds mogelijk om in delen van Zuid-Duitsland paddenstoelen te vinden met verhoogde concentraties van de radioactieve cesium-137-isotopen, die vrijkwamen bij de kernramp in april 1986. Maar het eten van deze paddenstoelen verhoogt iemands stralingsdosis slechts licht, aldus het agentschap.

De paddenstoelen die tussen 2022 en 2024 het vaakst besmet waren zijn de gele stekelzwam, de rossige stekelzwam en de ivoorzwam.