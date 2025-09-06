ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse paddenstoelen weer veilig te eten, 39 jaar na Tsjernobyl

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 00:59
anp060925002 1
SALZGITTER (ANP/DPA) - Bijna veertig jaar na de kernramp van Tsjernobyl in Oekraïne zijn wilde paddenstoelen in heel Duitsland weer nagenoeg probleemloos te eten, meldt het federaal bureau voor stralingsbescherming (BfS) vrijdag. De paddenstoelen dienen dan wel in normale hoeveelheden te worden geconsumeerd.
Volgens het BfS is het nog steeds mogelijk om in delen van Zuid-Duitsland paddenstoelen te vinden met verhoogde concentraties van de radioactieve cesium-137-isotopen, die vrijkwamen bij de kernramp in april 1986. Maar het eten van deze paddenstoelen verhoogt iemands stralingsdosis slechts licht, aldus het agentschap.
De paddenstoelen die tussen 2022 en 2024 het vaakst besmet waren zijn de gele stekelzwam, de rossige stekelzwam en de ivoorzwam.
Vorig artikel

Trump doopt Defensie om tot ministerie van Oorlog

Volgend artikel

Alcaraz rekent af met Djokovic en staat in finale US Open

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

ANP-522960271

Dit is hoe oud je hond écht is in mensenjaren; het is niet leeftijd keer 7

ANP-517699523

Twee groepen mensen kregen even veel calorieën aan bewerkt of onbewerkt voedsel, maar vielen ze ook even veel af?

ANP-521867925

Hoe ga je om met slecht nieuws? Drie tips van de Stoïcijnen