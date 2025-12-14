Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

De jongste is letterlijk de leukste thuis. Dat blijkt uit van onderzoeksbureau YouGov. Jongste kinderen zijn het meest relaxed en het grappigst. De onderzoekers vroegen mensen om hun karakter te vergelijken met dat van hun broers en zussen en ontdekten dat je plaats in het gezin echt je persoonlijkheid vormt. En wel precies op de manier die je verwacht.

De jongste in het gezin is relaxter en grappiger dan zijn oudere broers of zussen. De oudste heeft het meeste verantwoordelijkheidsgevoel en is het meest gericht op het gezin. Het verschil in verantwoordelijkheidsgevoel is het grootst. 54 procent van de oudsten zegt verantwoordelijker te zijn dan hun broers en zussen, vergeleken met 31 procent van de jongsten. De benjamins van het gezin vinden zichzelf dan weer het grappigst (46 procent tegenover 36 procent van de oudste kinderen). In deze tabel vind je alle resultaten: