Duitse reddingswerkers houden hoop op bevrijding walvis Timmy

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 12:37
WISMAR (ANP) - De Duitse organisatoren van de reddingsactie voor walvis Timmy blijven hoop houden dat het dier bevrijd kan worden. De bultrug heeft "een reële kans om daar weg te komen", zei dierenarts Janine Bahr-van Gemmert tijdens een persconferentie.
Timmy ligt al weken vast in ondiep water voor de Duitse noordkust. Hij werd eerder bevrijd, maar strandde later alsnog. De walvis werd daarna opgegeven, maar donderdag begon toch nog een laatste reddingspoging. Vrijdag wordt die operatie voortgezet. Het plan is om het dier met luchtkussens op te tillen, zodat het loskomt van de bodem.
Bahr-van Gemmert benadrukt dat het welzijn van het dier vooropstaat. "Ik hoor mensen zeggen dat we het dier daar vredig moeten laten sterven, maar dat kan daar niet. Hij moet daar weg." Volgens haar kan het nog weken duren voordat Timmy overlijdt als hij op deze plek blijft liggen.
De bultrug zou zich vrijdag veel bewogen hebben en de organisatoren zien dat als een positief teken.
