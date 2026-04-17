Judoka Van Lieshout haalt finale op EK in Tbilisi

TBILISI (ANP) - Joanne van Lieshout is op de EK judo in het Georgische Tbilisi doorgedrongen tot de finale in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige judoka versloeg in de halve eindstrijd de Poolse Angelika Szymanska.

Van Lieshout staat in de finale tegenover Manon Deketer uit Frankrijk. Het is de tweede keer dat Van Lieshout, de wereldkampioen van 2024, de finale haalt op een EK. Ze pakte twee jaar geleden zilver op het kampioenschap in Zagreb. Een jaar later moest ze genoegen nemen met brons.

Eerder op vrijdag werd Julie Beurskens uitgeschakeld in de klasse tot 57 kilogram in de tweede ronde.