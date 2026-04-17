Mauritshuis: rechtszaak erfgenamen Bredius raakt ons in de kern

DEN HAAG (ANP) - De rechtszaak van erfgenamen van kunsthistoricus en oud-museumdirecteur Abraham Bredius tegen het Mauritshuis "raakt ons in de kern", zei Martine Gosselink, de directeur van het Haagse museum, vrijdagochtend in de rechtbank. Bredius was tussen 1889 en 1909 directeur van het museum. Hij liet waardevolle kunstwerken na, waaronder enkele van Rembrandt. Als voorwaarde stelde hij dat de 25 werken permanent zichtbaar moesten blijven. Maar het museum bewaart de meeste schilderijen momenteel in het depot.

Volgens het museum ligt dat aan een gebrek aan ruimte en is het inherent aan een groeiende collectie dat er "kritische keuzes" moeten worden gemaakt. De procedure heeft het Mauritshuis volgens zijn advocaat "volkomen overvallen".

De erfgenamen zijn familie van Joseph Kronig, een protegé van de ongehuwde Bredius. Kronig was de enige erfgenaam van Bredius. De familie wil de kunstwerken terug. Hun advocaat noemt het "ondenkbaar" dat Bredius "zijn beste stukken" zou hebben nagelaten als een groot deel onzichtbaar zou zijn.