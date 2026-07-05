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Duitse regering overweegt achterhouden geheime informatie aan AfD

Samenleving
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 14:04
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BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse regering overweegt informatie achter te houden voor ministers van deelstaatregeringen, als deze worden geleid door de radicaalrechtse Alternative für Deutschland (AfD). Dat zegt de minister van Defensie, Boris Pistorius. Geheime informatie kan niet in verkeerde handen vallen, benadrukte hij tegen Bild.
Peilingen wijzen erop dat de AfD een meerderheid kan behalen bij de deelstaatverkiezingen in Saksen-Anhalt in september. Dat zou de eerste keer zijn dat de AfD op deelstaatniveau een regering kan vormen. Ook landelijk staat de partij in peilingen bovenaan, hoger dan het regeringsblok CDU/CSU van bondskanselier Friedrich Merz.
Deelstaten hebben in Duitsland veel macht, onder meer op het gebied van politie en inlichtingendiensten. De AfD krijgt veel kritiek vanwege de nauwe banden met Rusland. "We onderzoeken intensief wie we toegang kunnen geven tot geheime informatie", zei Pistorius. "We zijn hiertoe verplicht, omdat het gaat om de veiligheid van ons land."
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