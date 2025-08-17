Duitse regeringsleider Merz ook naar Washington

BERLIJN (ANP) - De Duitse regeringsleider Friedrich Merz is maandag ook in Washington voor gesprekken met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en andere Europese leiders. De reis is bedoeld om informatie uit te wisselen met de Amerikaanse president Donald Trump, na diens ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Alaska, aldus een woordvoerder.

Bondskanselier Merz bespreekt de vredesinspanningen met de staatshoofden en regeringsleiders. Hij zal de Duitse inzet voor een snel vredesakkoord in Oekraïne benadrukken. De gesprekken gaan daarnaast over veiligheidsgaranties voor Oekraïne en de verdere steun aan Oekraïne tegen de Russische agressie, zoals meer sancties tegen Rusland.