Indonesië viert 80e verjaardag van uitroepen onafhankelijkheid

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 12:23
JAKARTA (ANP) - Indonesië viert dat tachtig jaar geleden de nationalist Soekarno (1901-1970) in het toenmalige Batavia de onafhankelijkheid uitriep. De dag van deze Proklamasi is de nationale feestdag. Bij het presidentiële Merdeka-paleis in Jakarta vieren Indonesiërs deze dag plechtig en feestelijk, met veel zang, dans en muziek.
Om de eenheid van het etnisch diverse land te beklemtonen zijn artiesten en musici uit het hele land naar de viering gekomen. Voor de gelegenheid vormden meer dan 250 jongeren een groot koor en orkest. Zij speelden de Acht Decennia Symfonie.
President Prabowo Subianto en enkele van zijn voorgangers waren de eregasten. De plechtige ceremonie bestond uit het voorlezen van de onafhankelijkheidsverklaring en het hijsen van de tweekleurige vlag. Voor de vorig jaar aangestelde Subianto was het de eerste keer dat hij als staatshoofd deelnam. Hij kon volgens plaatselijke media de verleiding niet weerstaan om ook te gaan dansen.
