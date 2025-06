Duitse wandelaar vindt dode vrouw en kind, politie vermoedt moord

DORSTEN-HOLSTERHAUSEN (ANP) - Een wandelaar in het westen van Duitsland heeft vroeg in de ochtend langs een bospad de lichamen van een dode vrouw en een kind aangetroffen. De politie heeft aanwijzingen dat er geweld is gebruikt en onderzoekt de zaak als mogelijke moord.

De wandelaar deed de ontdekking rond 06.00 uur in de buurt van Dorsten-Holsterhausen, op zo'n 30 kilometer van de grens met de Achterhoek.

De politie weet nog niet wie de vrouw en het kind zijn en vraagt getuigen om zich te melden.