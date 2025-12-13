Duitsland bekritiseert Israël om nieuwe nederzettingen Westoever

BERLIJN (ANP) - De Duitse regering heeft kritiek geleverd op Israël om de goedkeuring van 764 nieuwe wooneenheden in drie nederzettingen van Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever.

De Israëlische regering legaliseerde ook 19 kleinere nederzettingen die kolonisten zonder toestemming hadden gebouwd.

"De Duitse regering verwerpt dit stellig", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagavond. Volgens hem schendt de bouw van nederzettingen niet alleen het internationaal recht, het belet ook de totstandkoming van een tweestatenoplossing.

Zowel Israël als Hamas verzetten zich tegen zo'n tweestatenoplossing, waarbij Israël en een Palestijnse staat vreedzaam naast elkaar bestaan.

Volgens de Duitse regering werden in 2025 in totaal bijna 30.000 wooneenheden van kolonisten goedgekeurd. De Duitsers roepen Israël op om de bouw van nederzettingen onmiddellijk te stoppen.

In 1967 bezette Israël de Westoever en Oost-Jeruzalem. Nu wonen er meer dan 700.000 Israëlische kolonisten tussen ongeveer 3 miljoen Palestijnen.