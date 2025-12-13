VS-gezant Witkoff ontmoet Zelensky en Europese leiders in Berlijn

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse gezant Steve Witkoff ontmoet de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en Europese leiders dit weekend in Berlijn, zeggen ingewijden tegen The Wall Street Journal. De Amerikaanse krant omschrijft de ontmoeting als "cruciaal" op het moment dat het Witte Huis aandringt op een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne voor het eind van het jaar.

Witkoff spreekt ook regeringsleiders van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Donderdag zei het Witte Huis nog dat president Donald Trump alleen een gezant zou sturen als er werkelijk vooruitgang kon worden geboekt.

De Europese leiders hadden aanvankelijk gehoopt op een ontmoeting met Trump in Europa dit weekend om hun wijzigingsvoorstellen voor het Amerikaanse vredesplan te bespreken. In Europa bestaan er zorgen dat Oekraïne meer moet toegeven dan Rusland.

Zelensky verwierp eerder deze week een voorstel dat inhield dat Oekraïne zijn troepen uit de Donbas zou terugtrekken, belangrijk voor de Oekraïense verdediging tegen Rusland. De Amerikanen wilden er een vrijhandelszone creëren.