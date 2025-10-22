ILT moet 'scherpe keuzes' maken en richt vizier op milieurisico's

ZWIJNDRECHT (ANP) - PFAS, bestrijdingsmiddelen en broeikasgassen staan de komende jaren hoger op de prioriteitenlijst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie gaat haar toezicht en handhaving meer richten op schadelijke stoffen en hun risico's voor de gezondheid en het milieu. Naar andere aandachtsgebieden, zoals toezicht op de luchtvaart, gaat daardoor minder capaciteit. De inspectie maakt duidelijk dat niet alles kan.

Door bezuinigingen en hoge kosten, vooral op ICT-gebied, zegt de ILT-top "nog scherper" te moeten kiezen. "Ons toezicht zal daardoor niet overal even intensief zijn", klinkt het. In de meerjarenstrategie voor de periode tot 2029 staat een expliciete boodschap aan de politiek: "Als de financiering voor een taak wegvalt, dan kunnen we die taak niet meer uitvoeren." Nieuwe taken zijn niet mogelijk zonder extra geld.

De ILT signaleert dat "de druk op het milieu toeneemt door complexe en grootschalige risico's". De transportsector is beter op orde.