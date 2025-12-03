ECONOMIE
Duitsland 'dicht gat in luchtafweer' met nieuw Israëlisch systeem

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 13:09
BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland heeft woensdag de eerste delen in gebruik genomen van een raketafweersysteem van Israëlische makelij. Het Arrow 3-schild beschermt ook Israël, eerder dit jaar bijvoorbeeld nog tegen Iraanse raketten.
Arrow 3 kan van ver en hoog in de atmosfeer ballistische langeafstandsraketten neerhalen. Daarmee dicht het een gat in de luchtverdediging van Duitsland en Europa, zegt defensieminister Boris Pistorius. "Met deze strategische capaciteit, uniek in de kring van onze Europese partners, verzekeren we onze centrale rol in het hart van Europa." Het luchtverdedigingssysteem beschermt niet alleen Duitsland, maar ook buurlanden als Nederland, stelt hij.
Het nieuwe verdedigingswapen is gestationeerd even ten zuiden van Berlijn, in het oosten van Duitsland. Het kan vanaf woensdag "beperkte beschermingsoperaties" uitvoeren, zeggen bronnen tegen het Duitse persbureau DPA. Dat wordt later uitgebreid.
Duitsland wil zich snel herbewapenen. Het betaalde Israël zo'n 3,5 miljard euro.
