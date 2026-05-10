Duitsland en Canada verdiepen samenwerking

TORONTO (ANP/DPA) - Duitsland en Canada hebben zaterdag besproken hoe ze de samenwerking kunnen verdiepen. Dat zei de Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil tijdens een conferentie in de Canadese stad Toronto.

Volgens hem kan de samenwerking worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie.

Ook wil Duitsland graag dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt. Dat heeft Klingbeil nogmaals bij de Canadezen onder de aandacht gebracht. Duitsland wil graag dat Canada zich aansluit bij een Duits-Noors partnerschap voor onderzeeërs.