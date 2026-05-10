VS spreken bemiddelaar Qatar in Miami over Iran

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani zaterdag in Miami gesproken over Iran. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, nadat eerder de nieuwssite Axios al over de ontmoeting had bericht.

Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Pakistan is de officiële bemiddelaar, maar Qatar heeft achter de schermen een belangrijke rol gespeeld.

Tijdens de ontmoeting is ook gesproken over Amerikaanse steun aan de Qatarese strijdkrachten en het belang om stabiliteit en veiligheid in het Midden-Oosten te vergroten, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Samen met Israël vielen de Verenigde Staten Iran eind februari aan. Iran reageerde onder andere met de blokkade van de Straat van Hormuz. De VS willen nu een vredesakkoord sluiten en de zeestraat heropenen.