Klimaatdienst: luchtkwaliteit in Europa blijft verbeteren

BONN (ANP) - De luchtkwaliteit in Europa is vorig jaar opnieuw verbeterd, concludeert de Europese klimaatdienst Copernicus. Sinds 2015 is de uitstoot van zwaveloxiden en stikstofoxiden jaarlijks met zo'n 3 tot 5 procent afgenomen, vooral doordat het wegverkeer en de industrie minder zijn gaan uitstoten. Volgens Copernicus blijkt hieruit dat Europese regelgeving en technologische verbeteringen vruchten afwerpen.

Tegelijkertijd waarschuwt de Europese dienst dat de mate van luchtvervuiling regionaal erg kan verschillen en dat weersextremen daar steeds meer hun stempel op drukken. Zo werden tijdens hittegolven in juni en augustus in West- en Zuid-Europa verhoogde concentraties ozon gemeten, die onder meer kunnen leiden tot irritaties aan de luchtwegen en waardoor astmaklachten kunnen verergeren. In augustus hadden bosbranden in Portugal en Spanje "ernstige gevolgen" voor de luchtkwaliteit daar, in de vorm van fijnstof in de lucht.