Duitsland, Frankrijk en VK willen onmiddellijk met Iran praten

Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn bereid tot onmiddellijke gesprekken met Iran over het nucleaire programma van Teheran in een poging om de situatie in het Midden-Oosten te de-escaleren. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul gezegd tijdens een bezoek aan de regio.

Wadephul zei tegen de Duitse omroep ARD te willen bijdragen aan een de-escalatie van het conflict tussen Israël en Iran. Hij merkte op dat Teheran eerder de kans had laten liggen om constructieve gesprekken aan te gaan.

"Ik hoop dat dat nog steeds mogelijk is. Duitsland is er samen met Frankrijk en Groot-Brittannië klaar voor", aldus de buitenlandminister. "We bieden Iran onmiddellijke onderhandelingen aan over het nucleaire programma. Ik hoop dat het aanbod wordt geaccepteerd." Volgens Wadephul zijn de onderhandelingen een belangrijke voorwaarde om vrede te bereiken in het conflict. "Zodat Iran geen gevaar meer vormt voor de regio, de staat Israël of Europa."