Duitsland gaat helpen luchtruim Polen te bewaken

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 17:32
BERLIJN (ANP) - Duitsland gaat na het binnenvliegen van Russische drones in Polen helpen het luchtruim van het buurland te bewaken. De luchtpatrouillemissie die Duitse Eurofighters de afgelopen maanden al uitvoerden wordt "verlengd en uitgebreid", laat de regering in Berlijn weten.
Duitsland heeft al Patriot-luchtverdedigingssystemen in Polen. De missie van vijf Duitse Eurofighter-gevechtsvliegtuigen, die het luchtruim de afgelopen maanden hielpen beveiligen, zit er juist net op.
Polen vraagt met klem om extra bescherming en Duitsland wil naar eigen zeggen zijn "betrokkenheid aan de oostgrens van de NAVO versterken".
Ook andere NAVO-bondgenoten hebben Polen hulp toegezegd. Zo zouden Zweden en Tsjechië luchtverdedigingswapens willen sturen en het Verenigd Koninkrijk denkt over gevechtsvliegtuigen.
