Trump kent doodgeschoten Kirk postuum hoge onderscheiding toe

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 17:28
bijgewerkt om donderdag, 11 september 2025 om 17:32
anp110925157 1
De Amerikaanse president Donald Trump kent de doodgeschoten Charlie Kirk postuum de hoogste onderscheiding toe die burgers kunnen krijgen in de VS. Trump maakte dat bekend tijdens een herdenking van de aanslagen van 11 september 2001. De bijeenkomst vond plaats in Arlington, bij het Pentagon. De Amerikaanse minister van Oorlog, zoals de defensieminister door de regering-Trump wordt genoemd, stond in zijn toespraak ook stil bij Kirk.
"Charlie was een gigant in zijn generatie, een voorvechter van vrijheid en een inspiratiebron voor miljoenen en miljoenen mensen", aldus Trump. "We missen hem enorm, maar ik twijfel er niet aan dat Charlies stem en de moed die dankzij hem in de harten van tal van mensen zit, zullen voortleven." De president zei dat de postume uitreiking van de Presidential Medal of Freedom veel mensen op de been zal brengen.
Minister Pete Hegseth sprak in zijn toespraak op de herdenking over de hoop die hij put uit de inzet van militairen, politiemensen, brandweerlieden en de grensbewaking. Diezelfde hoop putte hij naar eigen zeggen uit "het leven, de voorbeeldfunctie en zelfs de dood van de volger van Christus en de Amerikaanse patriot" Kirk. "Net als diegenen op 9/11 zul je nooit vergeten worden."
