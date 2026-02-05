Opnieuw drie mannen veroordeeld voor rellen Malieveld

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft drie mannen van 27, 21 en 18 jaar veroordeeld tot taak- en celstraffen voor hun aandeel in de rellen bij het anti-immigratieprotest op het Malieveld op 20 september 2025. Twee van de verdachten moeten daarnaast smartengeld betalen aan dertien politieagenten.

De 27-jarige verdachte heeft een steen en een rookbom naar agenten van de Mobiele Eenheid (ME) gegooid. Hij krijgt een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De man heeft later in de binnenstad van Den Haag een Hitlergroet gebracht.

De 21-jarige man kreeg een celstraf van 106 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur voor het schoppen tegen een ME-bus en het gooien van stenen. De 18-jarige man kreeg voor soortgelijke feiten drie maanden jeugddetentie, waarvan één voorwaardelijk.

Eerder werden al negentien andere verdachten veroordeeld voor de rellen.