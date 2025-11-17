ECONOMIE
Zuid-Korea wil militair overleg met Noord-Korea

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 10:42
anp171125083 1
SEOUL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Zuid-Korea stelt militair overleg met Noord-Korea voor over de grens tussen de landen. Het doel hiervan is om botsingen langs de grens te voorkomen en de militaire spanningen te verminderen, aldus een Zuid-Koreaanse topfunctionaris.
Hij zegt dat Noord-Koreaanse militairen herhaaldelijk de militaire demarcatielijn (MDL) tussen de Korea's hebben overgestoken tijdens het plaatsen van "tactische wegen, hekken en landmijnen". Dit als gevolg van "het verlies van veel MDL-markeringen" die werden geplaatst onder het wapenstilstandsakkoord uit 1953. Met het bestand kwam na drie jaar officieus een einde aan de Koreaanse Oorlog. De MDL markeert het front in 1953.
De relatie tussen Seoul en Pyongyang is de afgelopen jaren ernstig verslechterd. De in juni aangetreden president Lee Jae-myung wil de banden aanhalen, maar Pyongyang heeft daar vooralsnog geen interesse in getoond.
