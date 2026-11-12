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Recordaantal schouderblessures bij sporters in 2025

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Het aantal schouderblessures onder sportende Nederlanders is in 2025 flink gestegen, blijkt uit een jaarrapportage van VeiligheidNL. In totaal waren er vorig jaar zo'n 530.000 schouderblessures, een toename van 23 procent ten opzichte van 2024. Nooit eerder lag dit aantal zo hoog.
Nederlanders zijn de afgelopen jaren meer uren gaan sporten, stelt het kenniscentrum. "Sporten zoals tennis en padel zijn heel toegankelijk en razend populair: je pakt een racket en kunt meteen beginnen. Maar dat betekent niet dat je schouders ook klaar zijn voor deze belasting", vertelt Femke Claessen, sportarts bij het Erasmus MC en de tennis- en padelbond.
In 2025 liepen 4,7 miljoen sportende Nederlanders samen 5,7 miljoen blessures op. Ruim de helft daarvan vereiste een medische behandeling. De meeste blessures komen voor aan de knie, enkel en schouder, staat in het jaarrapport.
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