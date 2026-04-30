Duitsland zegt voorbereid te zijn op aftocht Amerikaanse troepen

RABAT (ANP/DPA) - Duitsland is niet van zijn stuk door de aankondiging van de Verenigde Staten dat ze mogelijk troepen uit Duitsland terugtrekken. "Daar zijn we op voorbereid", zegt buitenlandminister Johann Wadephul. Hij is er "gelaten" onder.

Dat de VS de stationering van Amerikaanse militairen in het buitenland evalueren, is niets nieuws, zei Wadephul daags na de aankondiging door president Donald Trump. Washington neemt zich al jaren voor de aandacht te verleggen van Europa naar de concurrentie met China aan de overkant van de Grote Oceaan. "Ik zie dat met gelatenheid tegemoet."

Veel Amerikaanse steunpunten in Duitsland zijn voor de VS zo onmisbaar dat ze niet in gevaar zullen komen, meent Wadephul. De vliegbasis in Ramstein en het Stuttgartse hoofdkwartier van de Amerikaanse troepen in Europa bijvoorbeeld, en een belangrijk oefenterrein en dito militair ziekenhuis.

Modelbondgenoten

De VS brengen onder Trump niet zoals voorheen een samenhangend plan naar buiten voor het legeren van troepen in het buitenland. Ze bespreken dat volgens bronnen van Amerikaanse media liever met elke bondgenoot afzonderlijk. Dat biedt ook de kans terugtrekkingsplannen als drukmiddel in te zetten. "Modelbondgenoten" kregen al een geruststellende boodschap, dwarsere landen dreigementen.

Duitsland stond er tot voor kort goed op bij Trump, maar is mikpunt sinds bondskanselier Friedrich Merz zich eerder deze week scherp uitsprak over de Iranoorlog. Die was ondoordacht en biedt Iran de kans de Amerikanen "te vernederen", zei Merz. Daarop moest hij sneren van Trump incasseren en kwam de aankondiging dat de VS denken over het terugtrekken van troepen. Ook donderdag sneerde Trump weer dat Merz beter "zijn kapotte land kan repareren" dan zich te "bemoeien" met de Iranoorlog.