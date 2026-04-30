Meerdere grote branden in natuurgebieden

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 17:24
WEERT (ANP) - In verschillende delen van Nederland staan donderdag natuurgebieden in brand. In het Gelderse 't Harde brak woensdag een brand uit op een militair oefenterrein. Die brand is donderdag nog niet onder controle gebracht. Inmiddels staat ook een oefenterrein in Weert deels in brand, evenals een stuk van de Oirschotse Heide in Noord-Brabant. Daar waren militairen aan het oefenen toen het vuur ontstond.
Of de oefeningen bij 't Harde en de Oirschotse Heide de branden hebben veroorzaakt, is nog onduidelijk. Of er bij Weert geoefend werd toen de brand uitbrak, meldt de veiligheidsregio nog niet.
In Limburg staat ook een stuk natuur tussen Helden en Kessel in brand. Ook aan de kust woedt een brand, in de Amsterdamse Waterleidingduinen ten westen van de plaats De Zilk op de grens van Noord- en Zuid-Holland. De rook trekt richting zee.
Voor verschillende branden zijn NL-Alerts afgegeven. Die meldingen moeten mensen in de buurt waarschuwen voor rook.
Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

Het Amerikaanse leger gaat Trump nieuwe ideeen voorleggen voor zijn oorlog

Waarom die avondsnack zo’n impact heeft op je gewicht

