Meerdere grote branden in natuurgebieden

WEERT (ANP) - In verschillende delen van Nederland staan donderdag natuurgebieden in brand. In het Gelderse 't Harde brak woensdag een brand uit op een militair oefenterrein. Die brand is donderdag nog niet onder controle gebracht. Inmiddels staat ook een oefenterrein in Weert deels in brand, evenals een stuk van de Oirschotse Heide in Noord-Brabant. Daar waren militairen aan het oefenen toen het vuur ontstond.

Of de oefeningen bij 't Harde en de Oirschotse Heide de branden hebben veroorzaakt, is nog onduidelijk. Of er bij Weert geoefend werd toen de brand uitbrak, meldt de veiligheidsregio nog niet.

In Limburg staat ook een stuk natuur tussen Helden en Kessel in brand. Ook aan de kust woedt een brand, in de Amsterdamse Waterleidingduinen ten westen van de plaats De Zilk op de grens van Noord- en Zuid-Holland. De rook trekt richting zee.

Voor verschillende branden zijn NL-Alerts afgegeven. Die meldingen moeten mensen in de buurt waarschuwen voor rook.