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Duitsland zet volgend jaar eerste drone-eenheid op

Samenleving
door anp
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BERGEN (ANP/DPA) - De Duitse krijgsmacht is van plan om volgend jaar zijn eerste drone-eenheid op te zetten. Dat heeft defensieminister Boris Pistorius gezegd bij een bezoek aan het militaire oefenterrein in Bergen. De eenheid gaat volgens hem uit maximaal zeshonderd personen bestaan.
Pistorius omschrijft het nieuwe regiment als "een onafhankelijke eenheid voor onbemande systemen". Duitsland wil het gebruik van drones in het leger opvoeren, kijkend naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij is duidelijk dat drones voor Oekraïne een sleutelrol spelen in de gevechten met Rusland.
De nieuwe eenheid is volgens de minister bedoeld om "expertise te bundelen". "Wie op het land de overhand wil krijgen, moet het gebruik van onbemande systemen gewoon onder de knie hebben." Pistorius kondigt aan dat de eenheid gaat werken met zowel onbemande luchtsystemen als systemen voor op het land.
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