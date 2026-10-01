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Oekraïne: voor het eerst zelfgemaakte ballistische raket ingezet

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP) - Oekraïne zegt voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket te hebben ingezet tegen Rusland. De FP-7-raket is waarschijnlijk moeilijker te onderscheppen dan de drones en kruisraketten die Oekraïne nu veelal gebruikt en draagt ook een zwaardere springlading. "Eerste gebruik in de strijd" van een Oekraïense FP-7, meldde president Volodymyr Zelensky donderdag op sociale media.
Oekraïne kreeg eerder raketten van westerse bondgenoten om doelen achter de linies te bestoken, zoals de Amerikaanse ATACMS. Maar het werkt al een poos aan een eigen alternatief, dat goedkoper moet zijn en niet afhankelijk van de schaarse voorraden of politieke aarzelingen van bondgenoten.
De FP-7 moet doelwitten tot 200 kilometer ver kunnen raken, zei fabrikant Fire Point eerder. Oekraïne heeft zelf nauwelijks verweer tegen de ballistische raketten waarmee Rusland het dagelijks bestookt en hoopt op jacht te gaan naar de lanceerinstallaties voor die projectielen. Als het die kan uitschakelen, heeft het minder met de raketaanvallen te stellen, is de gedachte.
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